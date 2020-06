Kolejny cudowny gol z wolnego w Ekstraklasie! On może trafić do kadry [WIDEO]

W sobotnim meczu Lecha Poznań z Piastem Gliwice (2:0) Jakub Moder strzelił czwartego gola w tym sezonie Ekstraklasy. Jeśli 21-latek nadal będzie rozwijał się w ten sposób, być może w przyszłości zaprowadzi go to do reprezentacji Polski. Gra młodego zawodnika imponuje bowiem coraz bardziej.

