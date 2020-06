Tak się strzela w Ekstraklasie! Niebywały gol. "Nie ma w Europie piłkarza lepiej uderzającego wolne"

"Zaryzykuję stwierdzenie, że nie ma w Europie piłkarza lepiej uderzającego rzuty wolne z dalszej odległości niż Petteri Forsell" - napisał na Twitterze były zawodnik reprezentacji Polski i Wisły Kraków, Kamil Kosowski. Ekspert stacji Canal+ napisał to kilka chwil po tym, jak Fin z Korony Kielce popisał znakomitym uderzeniem w meczu przeciwko Górnikowi Zabrze.

Była 59. minuta piątkowego meczu, gdy Forsell podszedł do rzutu wolnego ze znacznej odległości. Mimo dystansu dzielącego go od bramki gospodarzy, Fin popisał się znakomitym uderzeniem, pokonując Martina Chudego i doprowadzając do remisu 1:1.

Cudowny gol Forsella to za mało. Korona znów przegrała

Po bramce Forsella w Zabrzu było 1:1. Gospodarze objęli prowadzenie w 18. minucie po trafieniu Georgiosa Giakoumakisa. Wydawało się, że walcząca o utrzymanie w ekstraklasie Korona, ma wielkie szanse, by z Zabrze wywieźć bezcenny komplet punktów. Zespół Macieja Bartoszka, dzięki bramce Grzegorza Szymusika z 79. minuty, objął prowadzenie, ale znów przegrał.

Znów popełniając fatalne błędy w obronie. Osiem minut później do własnej bramki po serii błędów defensywy trafił Ognjen Gnjatić. W piątej minucie doliczonego czasu gry podanie Jesusa Jimeneza na decydującego gola zamienił Igor Angulo i drużyna Marcina Brosza mogła cieszyć się z trzech punktów.

Górnik prowadzi w grupie spadkowej z 44 punktami. Korona zaś zajmuje trzecie miejsce od końca. Drużyna Bartoszka traci pięć punktów do zajmującej bezpieczną pozycję Wisły Kraków, która w sobotę o 20:00 zagra na wyjeździe z Rakowem Częstochowa.

