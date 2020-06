Marcin Bułka może trafić do Ekstraklasy! O Polaka walczy też klub Serie A

Marcin Bułka może jeszcze tego lata odejść z Paris Saint-Germain. Według portalu "Mondo Udinese" sprowadzeniem zawodnika poważnie interesują się dwa kluby, które są gotowe postawić na Polaka już w przyszłym sezonie.

Bułka w Legii Warszawa? W grę wchodzi także klub z Serie A

Bułka mówił, że chciałby odejść na wypożyczenie do drużyny, w której będzie regularnie grał. Jest szansa, że zawodnik trafi do ekstraklasy. Chodzi o Legię Warszawa, w której bramkarz PSG miałby zastąpić Radosława Majeckiego. Ten po 30 czerwca przeniesie się do AS Monaco. Poza Bułką w Warszawie rozważany miał być także transfer Dominika Hładuna z Zagłębia Lubin.

Polaka w swoim składzie widziałby jednak także inny klub - mógłby trafić do Serie A. Możliwe, że na jego transfer zdecyduje się czternasta drużyna ligowej tabeli, Udinese. Klub poszukuje bramkarza, bo latem najprawdopodobniej straci Juana Musso. Podstawowy golkiper włoskiej drużyny może pójść do klubów z Mediolanu - Milanu i Interu, które chciałyby go pozyskać. To stworzy dobrą okazję dla przenosin Bułki.

Marcin Bułka przeniósł się do PSG w lipcu zeszłego roku. Wcześniej był zawodnikiem młodzieżowych drużyn Chelsea oraz warszawskiej szkółki FC Barcelony, Escoli Varsovia. W obecnym sezonie Ligue 1 zagrał tylko raz - przeciwko Metz na wyjeździe w czwartej kolejce ligowych rozgrywek, gdy jego drużyna wygrała 2:0. Pod koniec maja bramkarz miał poważny wypadek samochodowy.

