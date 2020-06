Christian Gytkjaer nie trafi do Legii. "To jakaś bzdura". Dwie opcje piłkarza Lecha

Legia Warszawa nie podejmuje kroków w związku z pozyskaniem Christiana Gytkjaera. Przenosiny napastnika do stolicy kraju to "jakaś bzdura" - przekazał Piotr Koźmiński, który powołał się na osobę wysoko postawioną w klubie ze stolicy. Dodatkowo Duńczyk złożył obietnicę kibicom z Poznania. - Obiecałem Lechowi Poznań, że poinformuję go gdyby coś w tej kwestii się wydarzyło, ale na dzisiaj nie wiem, co się wydarzy - przyznał w rozmowie z "Lech TV" napastnik Lecha Poznań.

Christian Gytkjaer nie trafi do Legii Warszawa, napastnik prawdopodobnie wyjedzie z Polski

O możliwym przejściu napastnika do innego kraju informuje "Przegląd Sportowy". Zdaniem mediów jedynymi klubami, które będą w stanie sprostać wymaganiom napastnika, są drużyny zza granicy. Piłkarz żąda kontraktu w wysokości miliona euro rocznie.

- Wciąż nie rozstałem się z Lechem i nie podjąłem jeszcze ostatecznej decyzji, gdzie będę grał w przyszłym sezonie. Zdaję sobie sprawę, że to dobry moment, by spróbować swoich sił w mocniejszej lidze, ale wciąż nie prowadzę konkretnych rozmów z żadnym klubem i na ten moment wszystko jest możliwe - przyznał kilka dni temu w rozmowie z "Super Expressem" napastnik Lecha Poznań.

Obecnie Duńczyk pozostaje piłkarzem Lecha Poznań do 31 lipca bieżącego roku. Napastnik zagrał w 31 meczach obecnego sezonu, zdobywając 23 gole oraz notując cztery asysty. Pozycję lidera w klasyfikacji strzeleckiej PKO Ekstraklasy, 30-latek zdobył dzięki hat-trickowi zdobytemu w meczu z Koroną Kielce.