Krzysztof Piątek przed wielką szansą. Liczby mówią wszystko. Gdzie i kiedy obejrzeć mecz Freiburg - Hertha?

Jeszcze niedawno Hertha rozpaczliwie broniła się przed spadkiem, ale przyjście Bruno Labbadii, już trzeciego trenera berlińczyków w tym sezonie, odmieniło sytuację. Drużyna zaczęła lepiej grać i jest już spokojna o utrzymanie.

REKLAMA

Krzysztof Piątek wywalczył miejsce w jedenastce?

Hertha za ma sobą jednak dwie porażki z rzędu. Po wyrównanym, choć przegranym 0:1 meczu z Borussią Dortmund berlińczycy ulegli 1:4 Eintrachtowi Frankfurt, choć wszystko zaczęło się znakomicie dla Herthy. Ładnego gola po indywidualnej akcji zdobył Krzysztof Piątek, ale potem coś się w drużynie Polaka zacięło. Nie pomogła także czerwona kartka i Hertha straciła aż cztery bramki. W tamtym meczu Piątek zagrał jednak w podstawowym składzie i wydaje się, że bramka pozwoli mu wywalczyć na dłużej miejsce w jedenastce.

Zobacz wideo Krzysztof Piątek prześladowany przez piłkarzy z byłej Jugosławii?

Piątek ma już 10 bramek w sezonie

Krytykowany Piątek zdobył już 10 bramek we wszystkich rozgrywkach w sezonie 2019/2020 (we Włoszech i w Niemczech). W Bundeslidze zaś ma już cztery trafienia, choć zagrał zaledwie 638 minut. Daje to średnio jednego gola na 160 minut, co jest bardzo przyzwoitym wynikiem.

Freiburg - Hertha. Gdzie obejrzeć?

Wtorkowy mecz SC Freiburg - Hertha BSC będzie można obejrzeć na antenie Eleven Sports 2. Początek transmisji zaplanowany jest na godzinę 20:25

Hertha jest 11. w tabeli, drużyna Krzysztofa Piątka zgromadziła 38 punktów. Freiburg jest ósmy i ma 42 oczka. Do końca rozgrywek pozostały trzy kolejki, dlatego jeśli Hertha marzy jeszcze o walce o siódme miejsce w Bundeslidze, to we wtorek powinna pokusić się o wygranie spotkania.

Przeczytaj także: