Znamy szczegóły umowy Sławomira Peszki! Ogromne pieniądze za grę w okręgówce

Sławomir Peszko w marcu bieżącego roku rozwiązał kontrakt z Lechią Gdańsk, dlatego do Wieczystej Kraków przeniósł się na zasadzie wolnego transferu. Co ciekawe, w mediach pojawiają się informacje o tym, że Peszko w nowym klubie może liczyć na pensję zbliżoną do ekstraklasowych warunków.

Prawie milion złotych za dwa lata gry

Jak informuje Cezary Kowalski z Polsatu Sport, Sławomir Peszko ma w krakowskiej okręgówce zarabiać niemal tak, jak grałby w ekstraklasie. - Peszko będzie zarabiać 40 tysięcy złotych miesięcznie netto! Biorąc pod uwagę, że wypełni kontrakt (ma on obowiązywać na rok z opcją przedłużenia o rok), może zainkasować 960 tysięcy złotych - pisze Cezary Kowalski.

Sławomir Peszko do tej pory grał m.in. dla FC Koeln, Lecha Poznań czy Wolverhampton Wanderers. W zeszłym roku był wypożyczony z Lechii Gdańsk do Wisły Kraków. Przed rozwiązaniem kontraktu z drużyną z Trójmiasta, w tym sezonie ekstraklasy w osiemnastu meczach zdobył trzy bramki i zaliczył dwie asysty. W reprezentacji Polski rozegrał 44 spotkania i strzelił dwa gole.

Peszko odpowiedział Dziekanowskiemu

- Pan Dziekanowski nazwał mój transfer patologią. "Patologią" to jest całe życie grać w piłkę i nic z tego nie mieć, panie Dziekanowski - oświadczył Sławomir Peszko na łamach portalu Sportowefakty.wp.pl, a wypowiedź cytowaliśmy w poniedziałek.

