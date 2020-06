Sławomir Peszko w marcu bieżącego roku rozwiązał kontrakt z Lechią Gdańsk, dlatego do nowego zespołu przeniósł się na zasadzie wolnego transferu. Co ciekawe, w mediach pojawiają się informacje o tym, że Peszko w Wieczystej Kraków może liczyć na pensję zbliżoną do ekstraklasowych warunków, czyli około 70 tysięcy złotych miesięcznie. - Nie znam szczegółów jego umowy w Gdańsku, ale podejrzewam, że mówimy o pieniądzach rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie. Szokujące są dla mnie doniesienia, że Peszko miałby dostać [w Wieczystej] kontrakt na poziomie tego z Lechii. Tak wysokie zarobki na tym poziomie w klasie okręgowej to już jest patologia. Peszko, jeśli podpisze kontrakt, będzie miał okazję poczuć się jak Brazylijczyk Neymar w Paris Saint-Germain. Różnica między zarobkami Peszki a pozostałych zawodników tej drużyny może być równie wielka, jak Brazylijczyka w PSG - napisał Dariusz Dziekanowski, były reprezentant Polski, w felietonie na łamach "Przeglądu Sportowego".

Peszko odpowiada Dziekanowskiemu. Mocne słowa. "To jest dopiero patologia"

- Pan Dziekanowski nazwał mój transfer patologią. "Patologią" to jest całe życie grać w piłkę i nic z tego nie mieć, panie Dziekanowski - odpowiada Peszko na łamach portalu Sportowefakty.wp.pl.

I dodaje: - Przyszedłem do Wieczystej dla pana Kwietnia [właściciela klubu], któremu chcę pomóc w dwóch awansach. Teraz było blisko i wiem, że gdyby rozgrywki były dokończone, to drużyna zrobiłaby awans. Trzeba o niego powalczyć w następnym sezonie. Chcę zrobić dwa awanse rok po roku i potem zobaczymy, co dalej. Nie przyszedłem tu, żeby stać z boku i co miesiąc patrzeć na konto. Chcę grać w piłkę i bardzo mi się tu podoba.

Sławomir Peszko do tej pory grał m.in. dla FC Koeln, Lecha Poznań czy Wolverhampton Wanderers. W zeszłym roku był wypożyczony z Lechii Gdańsk do Wisły Kraków. Przed rozwiązaniem kontraktu z drużyną z Trójmiasta, w tym sezonie ekstraklasy w osiemnastu meczach zdobył trzy bramki i zaliczył dwie asysty. W reprezentacji Polski rozegrał 44 spotkania i strzelił dwa gole.

Wzmocnienia Wieczystej Kraków

Wieczysta sprowadziła w ostatni czasie Patryka Kołodzieja i Mateusza Gamrota, którzy do tej pory grali dla III-ligowego Hutnika Kraków. A to nie koniec transferów. - Myślę, że będziemy mieć jeszcze dwa "bombowe" transfery. Szukamy także kilku młodzieżowców - w rozmowie z "Dziennikiem Polskim" zdradził trener Przemsyław Cecherz.

