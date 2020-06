Kibic przerwał mecz w ekstraklasie. Co mu grozi? Sytuacja nie jest zwyczajna

W normalnych warunkach przerwanie meczu ekstraklasy wiązałoby się z poważnymi konsekwencjami. Taki kibic mógłby odpowiadać przed sądem za naruszenie przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Sytuacja nie jest jednak zwyczajna, bo ze względów epidemiologicznych spotkania naszej ligi odbywają się bez udziału fanów. - Z tego co wiem i z tego co powiedział rzecznik klubu, to nie był to mecz zgłoszony jako impreza masowa, w związku z tym przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych w tym momencie nie obowiązują. Kibic może zostać ukarany oczywiście w ramach jakiegoś regulaminu obiektu, ale to dłuższa sprawa - przekonuje Marcin Samsel, eksperta ds. bezpieczeństwa, w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty.

Kibic przerwał mecz ekstraklasy. Nic mu nie grozi?

Prawdopodobnie nikt nie przewidział, że skoro mecze odbywają się obecnie bez publiczności, z ograniczoną liczbą obserwujących je dziennikarzy, piłkarze stosują się do zaleceń epidemiologicznych, wciąż trwa pandemia koronawirusa, to znajdzie się śmiałek, który postanowi wykorzystać te okoliczności i wbiec na boisko. Zdaniem Samsela, niesfornego fana czekać może skromna kara. - Najsensowniejszą i najszybszą karą będzie tak naprawdę jakaś kara administracyjna w wysokości mandatu za brak maseczki i niezachowanie dystansu społecznego - dodaje.

Portal WP Sportowe Fakty dowiedział się także, że sprawą kibica zajmuje się również Komenda Miejska w Gdyni. Funkcjonariusze dotychczas nie postawili mu żadnych zarzutów. - Na chwilę obecną prowadzone są czynności, zbierane są dokumenty. Nie zostały jeszcze podjęte żadne decyzje - poinformowała mł. asp. Jolanta Grunert.

Do podobnego przypadku doszło w ostatni weekend w Hiszpanii, gdzie wróciły rozgrywki LaLiga. Podczas meczu Barcelony z Mallorcą (4:0) jeden z fanów wbiegł na boisko. - Zrobiłem sobie zdjęcie z Messim, ale policjanci kazali mi je usunąć. To było piękne doświadczenie - powiedział hiszpańskiej prasie. Mecze w Hiszpanii również rozgrywane są bez udziału publiczności.

