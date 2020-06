TVP Sport zdecydowało, które mecze pokaże aż do końca sezonu! Fani dwóch drużyn zadowoleni

Telewizja Polska w decydującej fazie sezonu będzie pokazywała mecze grupy mistrzowskiej. Najbardziej zadowoleni mogą być fani Lecha Poznań i Legii Warszawa, bo mecze tych drużyn na otwartych kanałach będą pokazane aż po trzy razy.

Zestaw meczów pokazywanych przez TVP Sport:

31. kolejka PKO Ekstraklasy: Piast Gliwice – Lech Poznań (20 czerwca)

32. kolejka PKO Ekstraklasy: Lech Poznań – Pogoń Szczecin (24 czerwca)

33. kolejka PKO Ekstraklasy: Legia Warszawa – Piast Gliwice (27 czerwca)

34. kolejka PKO Ekstraklasy: Lech Poznań – Legia Warszawa (4 lipca)

35. kolejka PKO Ekstraklasy: Legia Warszawa – Cracovia (11 lipca)

Wielkie emocje w 31. kolejce

Jako pierwsi na murawę po podziale tabeli wybiegną gracze Zagłębia Lubin z ŁKS-em Łódź. Hitowo zapowiada się starcie Legii Warszawa ze Śląskiem Wrocław, ale poczekamy na nie do samego końca. Czyli do niedzieli. Dzień wcześniej na boisko wybiegnie Piast, który podejmie Lecha (to spotkanie w TVP Sport). Piast jeszcze ściga Legię - po 30. kolejce traci do niej siedem punktów. Ekstraklasa SA opublikowała dokładny terminarz wszystkich ligowych kolejek do końca sezonu.

Wszystko było jasne przed 30. kolejką

Po raz pierwszy od wprowadzenia podziału na grupę mistrzowską i spadkową w ekstraklasie znaliśmy ich skład już przed 30. kolejką. Ale to nie znaczy, że w niedzielę drużyny nie miały o co grać. Arka i Wisła Kraków. Chyba ten mecz, choć na dole tabeli, zapowiadał się najciekawiej. Obie drużyny potrzebowały punktów, a nawet bardziej Arka, ale tylko zremisowała bezbramkowo z Wisłą, do której wciąż traci sześć oczek.