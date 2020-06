Dokładny terminarz najbliższej kolejki ekstraklasy. Hit w otwartym kanale

Jako pierwsi na murawę po podziale tabeli wybiegną gracze Zagłębia Lubin z ŁKS-em Łódź. Hitowo zapowiada się starcie Legii Warszawa ze Śląskiem Wrocław, ale poczekamy na nie do samego końca. Czyli do niedzieli. Dzień wcześniej na boisko wybiegnie Piast, który podejmie Lecha i który jeszcze ściga Legię - po 30. kolejce traci do niej siedem punktów. Ekstraklasa SA opublikowała dokładny terminarz wszystkich ligowych kolejek do końca sezonu.

31. kolejka ekstraklasy - dokładny terminarz

Piątek, 19 czerwca



18:00: Zagłębie Lubin - ŁKS Łódź

20:30: Górnik Zabrze - Korona Kielce

Sobota, 20 czerwca

15:00: Wisła Płock - Arka Gdynia

17:30: Piast Gliwice - Lech Poznań

20:00: Raków Częstochowa - Wisła Kraków

Niedziela, 21 czerwca

12:30: Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk

15:00: Cracovia - Jagiellonia Białystok

17:30: Legia Warszawa - Śląsk Wrocław

32. kolejka - dokładny terminarz

Wtorek, 23 czerwca

18:00: Korona Kielce - Raków Częstochowa

18:00: Arka Gdynia - Zagłębie Lubin

20:30: ŁKS Łódź - Górnik Zabrze

20:30: Wisła Kraków - Wisła Płock

Środa, 24 czerwca

18:00: Lechia Gdańsk - Piast Gliwice

20:30: Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa

20:30: Lech Poznań - Pogoń Szczecin

Czwartek, 25 czerwca

19:00: Śląsk Wrocław - Cracovia

33. kolejka - dokładny terminarz

Piątek, 26 czerwca

18:00: Raków Częstochowa - Arka Gdynia

20:30: Zagłębie Lubin - Korona Kielce

Sobota, 27 czerwca

15:00: Wisła Płock - ŁKS Łódź

17:30: Legia Warszawa - Piast Gliwice

20:00: Górnik Zabrze - Wisła Kraków

Niedziela, 28 czerwca

15:00: Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk

17:30: Śląsk Wrocław - Lech Poznań

Poniedziałek, 29 czerwca

18:00: Cracovia - Pogoń Szczecin

34. kolejka - dokładny terminarz

Piątek, 3 lipca

18:00: ŁKS Łódź - Wisła Kraków

20:30: Korona Kielce - Arka Gdynia

Sobota, 4 lipca

15:00: Raków Częstochowa - Zagłębie Lubin

17:30: Lech Poznań - Legia Warszawa

20:00: Lechia Gdańsk - Cracovia

Niedziela, 5 lipca

15:00: Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok

17:30: Piast Gliwice - Śląsk Wrocław

Poniedziałek, 6 lipca

18:00: Wisła Płock - Górnik Zabrze

35. kolejka - dokładny terminarz

Piątek, 10 lipca

18:00: Zagłębie Lubin - Wisła Płock

20:30: Górnik Zabrze - Raków Częstochowa

Sobota, 11 lipca

15:00: Arka Gdynia - ŁKS Łódź

17:30: Legia Warszawa - Cracovia

20:00: Wisła Kraków - Korona Kielce

Niedziela, 12 lipca

12:30: Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin

15:00: Piast Gliwice - Jagiellonia Białystok

17:30: Lech Poznań - Lechia Gdańsk

36. kolejka - dokładny terminarz

Wtorek, 14 lipca (grupa spadkowa)

20:30: Arka Gdynia - Górnik Zabrze

20:30: Zagłębie Lubin - Wisła Kraków

20:30: ŁKS Łódź - Raków Częstochowa

20:30: Wisła Płock - Korona Kielce

Środa, 15 lipca (grupa mistrzowska)

20:30: Lechia Gdańsk - Legia Warszawa

20:30: Cracovia - Lech Poznań

20:30: Pogoń Szczecin - Piast Gliwice

20:30: Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław

37. kolejka - dokładny terminarz

Sobota, 18 lipca (grupa spadkowa)



17:30: Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin

17:30: Wisła Kraków - Arka Gdynia (

17:30: Raków Częstochowa - Wisła Płock

17:30: Korona Kielce - ŁKS Łódź

Niedziela, 19 lipca (grupa mistrzowska)

17:30: Legia Warszawa - Pogoń Szczecin

17:30: Piast Gliwice - Cracovia

17:30: Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

17:30: Piast Gliwice - Jagiellonia Białystok

Mecze, które odbędą się w następnych kolejkach i aktualną tabelę ekstraklasy, sprawdzisz TUTAJ.

