Ostateczna tabela rundy zasadniczej ekstraklasy. Znamy terminarz do końca sezonu

Po raz pierwszy od wprowadzenia podziału na grupę mistrzowską i spadkową w ekstraklasie znaliśmy ich skład już przed 30. kolejką. Ale to nie znaczy, że w niedzielę drużyny nie miały o co grać. Arka i Wisła Kraków. Chyba ten mecz, choć na dole tabeli, zapowiadał się najciekawiej. Obie drużyny potrzebowały punktów, a nawet bardziej Arka, ale tylko zremisowała bezbramkowo z Wisłą, do której wciąż traci sześć oczek.

Po 30 kolejce miejscami w tabeli zamieniły się Pogoń i Jagiellonia. Pogoń, po remisie 1:1 z Lechią, awansowała na szóste, a Jagiellonia spadła na siódme po tym, jak w Białymstoku ograł 0:2 ją Piast. Zespół Waldemara Fornalika odrobił trzy punkty straty do liderującej Legii, która w niedzielę przegrała 0:2 z Górnikiem (wskoczył na 9. miejsce w tabeli). Awans o jedną pozycję (z 11. na 10.) zaliczył też Raków, a spadek (z 9. na 11.) Zagłębie, które przegrało z Rakowem 1:2.

Komplet wyników 30. kolejki

Arka Gdynia - Wisła Kraków 0:0

Cracovia - Wisła Płock 1:1

Górnik Zabrze - Legia Warszawa 2:0

Jagiellonia Białystok - Piast Gliwice 0:2

Korona Kielce - Lech Poznań 0:3

Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk 1:1

Raków Częstochowa - Zagłębie Lubin 2:1

Śląsk Wrocław - ŁKS Łódź 4:0

Tabela ekstraklasy po 30. kolejce

Terminarz rundy finałowej:

31. kolejka (19-21 czerwca)



Legia Warszawa - Śląsk Wrocław

Cracovia - Jagiellonia Białystok

Piast Gliwice - Lech Poznań

Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk

Górnik Zabrze - Korona Kielce

Zagłębie Lubin - Wisła Kraków

Raków Częstochowa - ŁKS Łódź

Wisła Płock - Arka Gdynia

32. kolejka (23-24 czerwca)

Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa

Śląsk Wrocław - Cracovia

Lechia Gdańsk - Piast Gliwice

Lech Poznań - Pogoń Szczecin

ŁKS Łódź - Górnik Zabrze

Wisła Kraków - Wisła Płock

Korona Kielce - Zagłębie Lubin

Arka Gdynia - Raków Częstochowa

33. kolejka (26-29 czerwca)

Legia Warszawa - Piast Gliwice

Śląsk Wrocław - Lech Poznań

Cracovia - Pogoń Szczecin

Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk

Górnik Zabrze - Wisła Kraków

Wisła Płock - ŁKS Łódź

Zagłębie Lubin - Arka Gdynia

Raków Częstochowa - Korona Kielce

34. kolejka (3-6 lipca)

Lech Poznań - Legia Warszawa

Piast Gliwice - Śląsk Wrocław

Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok

Lechia Gdańsk - Cracovia

Wisła Płock - Górnik Zabrze

Zagłębie Lubin - Raków Częstochowa

Korona Kielce - Arka Gdynia

ŁKS Łódź - Wisła Kraków

35. kolejka (10-12 lipca)

Legia Warszawa - Cracovia

Lech Poznań - Lechia Gdańsk

Piast Gliwice - Jagiellonia Białystok

Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin

Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin

Raków Częstochowa - Wisła Płock

Wisła Kraków - Korona Kielce

Arka Gdynia - ŁKS Łódź

36. kolejka (14-15 lipca)

Lechia Gdańsk - Legia Warszawa

Cracovia - Lech Poznań

Pogoń Szczecin - Piast Gliwice

Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław

Arka Gdynia - Górnik Zabrze

Raków Częstochowa - Wisła Kraków

ŁKS Łódź - Zagłębie Lubin

Wisła Płock - Korona Kielce

37. kolejka (18-19 lipca)

Legia Warszawa - Pogoń Szczecin

Piast Gliwice - Cracovia

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

Lech Poznań - Jagiellonia Białystok

Górnik Zabrze - Raków Częstochowa

Wisła Kraków - Arka Gdynia

Zagłębie Lubin - Wisła Płock

Korona Kielce - ŁKS Łódź

