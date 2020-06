Oficjalnie: Kibice mogą wrócić na stadiony! Nowe wytyczne rządu

- Na trybunach polskich stadionów od 19 czerwca będą mogli siedzieć kibice. Pozwolimy wpuścić tylu, by wypełnili 25 proc. pojemności obiektów - mówił pod koniec maja premier Mateusz Morawiecki.

W piątek oficjalnie zatwierdzono tę deklarację. Zgodnie z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów trybuny podczas meczów piłkarskich i żużlowych trybuny będą mogły być wypełnione w maksymalnie 25 procentach. Ale według konkretnych wytycznych, bo w Dzienniku Ustaw czytamy: "publiczności może być udostępnione co czwarte miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie". A jeśli na stadionie nie będzie wyznaczonych konkretnych miejsc, obowiązywać będzie zasada zachowania dwumetrowego dystansu między poszczególnymi osobami, które na terenie obiektu będą musieli poruszać się w maseczkach.

Co z meczem w Gliwicach?

Wiadomo, że zgody na imprezę masową nie wydała gliwicka policja. Górny Śląsk to w tej chwili epicentrum koronawirusa, gdzie przybywa zakażeń z każdym dniem - głównie wśród górników, którzy przechodzą chorobę bezobjawowo. Opinia policji nie jest jednak wiążąca, bo ostateczna decyzja - co w rozmowie z Radiem Dla Ciebie potwierdził Maciej Sawicki - będzie należała do wojewodów.

- Jeśli administracja lokalna nie będzie widziała zagrożeń, to mecz będzie mógł odbyć się z kibicami. Ale jeśli sytuacja epidemiologiczna w określonych regionach będzie się pogarszać, to trzeba być też przygotowanym na to, że na dany stadion nie będzie można wejść - powiedział sekretarz generalny PZPN.

Stadiony ekstraklasy zostaną otwarte na rundę finałową. Kibice, którzy będą chcieli obejrzeć te spotkania z trybun, nie będą mogli jednak kupić biletów w kasach. Wejściówki będzie można nabyć tylko przez internet.

