Radosław Majecki może nie dokończyć sezonu w Legii! "Nie dostał zgody"

Radosław Majecki został w styczniu sprzedany przez Legię Warszawa do AS Monaco za 7 mln euro, dzięki czemu stołeczny klub pobił rekord transferowy ekstraklasy. Wicemistrz Polski dogadał się z zespołem Ligue 1, że 20-latek będzie grał na wypożyczeniu w stołecznym zespole do końca tego sezonu.

AS Monaco nie zgodziło się na przedłużenie wypożyczenia Majeckiego

Pandemia koronawirusa spowodowała, że rozgrywki ekstraklasy zostały wydłużone i sezon skończy się później niż 30 czerwca, czyli dnia, do którego obowiązuje kontrakt Majeckiego z Legią. Od 1 lipca wchodzi w życie umowa bramkarza z AS Monaco. Francuzi nie zgodzili się, aby utalentowany bramkarz grał w Legii do końca sezonu, czyli 19 lipca - poinformował portal sportowefakty.pl. Dowodem na to jest pismo, które zespół z Ligue 1 przesłał do ekipy z Łazienkowskiej 3.

Majecki podpisał kontrakt z Monaco, który będzie obowiązywać aż do końca czerwca 2024 roku. Legia zapewniła sobie 10 proc. kwoty z ewentualnej kolejnej zmiany klubu przez bramkarza. Francuskiemu klubowi zależy na czasie, aby Majecki jak najszybciej przybył do nowego zespołu, ponieważ już 22 czerwca zespół prowadzony przez Roberta Moreno rozpocznie przygotowania do nowego sezonu Ligue 1.

Co więcej, polski bramkarz ma spore szanse na grę w pierwszym składzie, ponieważ Danijel Subasić po 8-latach zdecydował się na opuszczenie zespołu. Majecki o miejsce w jedenastce ma rywalizować z Benjaminem Lecomte. W bieżącym sezonie polski golkiper zagrał w 29 meczach PKO Ekstraklasy oraz ośmiu spotkaniach Ligi Europy. Bramkarz Legii siedemnastokrotnie zachował czyste konto.