Wielkie zwycięstwo Legii Warszawa! Przegrywali, a po przerwie strzelecka kanonada

- Arka nie ma nic do stracenia - przestrzegał przed meczem Aleksandar Vuković. Szybko wydawało się, że trener Legii Warszawa dobrze wiedział, co mówi, bo nie minęła minuta spotkania z Arką, a jego zespół już przegrywał - Radosława Majeckiego pokonał Adam Danch.

Przebudzenie Legii

Ale, no właśnie, wydawało. Bo po straconym golu legioniści od razu ruszyli do odrabiania strat. Oddawali mnóstwo strzałów, ale na początku rzadko trafiali w bramkę. W pierwszej połowie tylko dwa razy. Najpierw Marko Vesović, który w 14. minucie oddał lekki strzał w sam środek. A potem Paweł Wszołek - po dośrodkowaniu Vesovicia - który tuż przed przerwą strzałem głową doprowadził do remisu.

Od razu po przerwie Legia dążyła do strzelenia kolejnego gola, ale szybko wyręczyła ją w tym Arka. Konkretnie Adam Marciniak, który w 51. minucie tak niefortunnie odbił piłkę, że ta zaskoczyła Pavela Steinborsa. W 58. minucie było już 3:1, bo trafił Luquinhas, a w 62. - 4:1, bo trafił Mateusz Cholewiak. I to nie był koniec, bo rywala w 86. minucie dobił rezerwowy Vamara Sanogo, który trafił na 5:1.

Legia odskakuje Piastowi

Legia na kolejkę przed podziałem ligi na grupę mistrzowską i spadkową jest liderem. I ma już 10 punktów przewagi nad drugi Piastem. W niedzielę zespół Vukovicia zagra w Zabrzu z Górnikiem. Arka, która jest przedostatnia w tabeli i do bezpiecznego miejsca traci sześć punktów, podejmie 13. w tabeli Wisłę Kraków.

