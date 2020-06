Ekstraklasa sprzedała prawa do transmisji do ogromnego kraju! Kilkadziesiąt milionów potencjalnych widzów

Transmisje rozpoczną się już od bieżącej kolejki, w ramach której we wtorek zaprezentowane zostaną mecze Piast Gliwice - Górnik Zabrze oraz Lech Poznań – Pogoń Szczecin. W środę transmitowany będzie także mecz Wisły Płock ze Śląskiem Wrocław.

Match TV posiada zasięg techniczny w Rosji na poziomie 85-90% i jest, obok NTV, jednym z 8 naziemnych kanałów będących własnością koncernu Gazprom Media Holding. W praktyce oznacza to, że mecze ekstraklasy trafią do kilkudziesięciu milionów Rosjan, choć oczywiście nie ma szans, by aż tylu Rosjan oglądało mecze. Po prostu będą mieli taką możliwość.

Match TV wystartował w 2015 na prośbę samego Władimira Putina. Telewizja ta właśnie wygrała też przetarg na pokazywanie Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Conference League w Rosji aż do 2023/24. Posiada też prawa do pokazywania rozgrywek ligi rosyjskiej, belgijskiej i portugalskiej oraz Euro 2020 oraz Olimpiady w Tokyo.

- Dzięki szybkiemu wznowieniu rozgrywek po pandemii i doświadczeniu technologicznemu, z dużą sprawnością wykorzystaliśmy moment, by promować nasze rozgrywki za granicą i uruchomiony w zeszłym roku ligowy serwis OTT – Ekstraklasa.TV. Co więcej, część umów jak ta z Match TV, ale też na Portugalię czy Izrael, dotyczy nie tylko bieżącego, ale też kolejnego sezonu. W sumie jesteśmy w obecni aż w 18 krajach w ramach umów z nadawcami, w tym także w ramach podpisanych w maju umów w Wielkiej Brytanii i Irlandii, Szwecji, Danii i Norwegii, a także – na bazie wcześniejszych kontraktów przy poszerzonej współpracy do 40 meczów w tym sezonie w Niemczech, Austrii i Szwajcarii oraz w siedmiu krajach bałkańskich, gdzie zakupione zostały prawa do pokazywania wszystkich naszych meczów na ten i kolejny sezon. Nie zapominajmy też, że w serwisie i aplikacji mobilnej Ekstraklasa.TV dostępne są wszystkie nasze mecze live na całym świecie, poza Polską i Bałkanami – mówi Małgorzata Borkowska konsultant ds. praw mediowych Ekstraklasy S.A.

Ekstraklasa podpisała też na początku czerwca niewyłączną umowę ze światowym serwisem Dugout, który dociera za pośrednictwem globalnej sieci 85 wydawców premium do widowni 60 milionów fanów piłki nożnej. Serwis ten będzie dystrybuował archiwalne, oryginalne treści wideo z meczów PKO Bank Polski Ekstraklasy na terenie całego świata, również z wyłączeniem Polski i siedmiu krajów bałkańskich objętych wyłącznymi umowami licencyjnymi.

Serwis ten został uruchomiony przez należące do największych na świecie takie kluby piłkarskie jak AC Milan, Arsenal, Barcelona, Bayern Monachium, Chelsea, Juventus, Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain i Real Madryt. Dugout współpracuje obecnie z ligami w ponad 30 krajach i dystrybuuje w skali miesiąca ponad 2500 profesjonalnych, legalnych materiałów filmowych.

- W ciągu ostatnich kilku lat Ekstraklasa odnotowała stały wzrost liczby widzów i popularności w kraju i na świecie. Liga ma doskonałą reputację ze względu na wyjątkową jakość produkcji. Cieszymy się, że będziemy współpracować z Ekstraklasą i wspierać ją w globalnej ekspansji. Ogólnoświatowa widownia będzie teraz otrzymywać specjalne przygotowane treści z Ekstraklasy, które będą dostarczane przez naszych partnerów wydawniczych i dedykowane kanały Dugout - komentuje współzałożyciel i prezes Dugout, Elliot Richardson.