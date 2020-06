Znakomite informacje dla Wisły Kraków przed ważnym meczem! Trener zdradził, kto będzie mógł zagrać

Wisła miała problemy kadrowe już przed spotkaniem z Legią Warszawą i ostatecznie poległa w Krakowie 1:3 w hicie 28. kolejki ekstraklasy. Już 10 czerwca "Biała Gwiazda" zmierzy się z Rakowem Częstochowa, ale wreszcie pojawiła się nadzieja na lepsze jutro.

- Po meczu z Legią (1:3) piłkarze, którzy grali, są zdrowi, a to znaczy, że są do dyspozycji. Wracają do nas kartkowicze, jest z nami Maciek Sadlok oraz Vukan Savićević, a wraca normalnie do kadry Mateusz Hołownia, więc tutaj jest duże wzmocnienie dla drużyny - mówił we wtorek Artur Skowronek cytowany przez portal wislaportal.pl.

I dodał: - Alon Turgeman i Damian Pawłowski są już po mocnym treningu i wszystko jest w porządku, ale na mecz z Rakowem jeszcze nie będą brani pod uwagę. Będą natomiast gotowi na spotkanie z Arką Gdynia. Tak samo będzie (mam nadzieję) z Aleksandrem Buksą. Na Kamila Wojtkowskiego i Michała Maka trzeba będzie poczekać trochę dłużej.

Oznacza to, że trener będzie miał większe pole manewru, bo ostatnio musiał korzystać dużo mniej doświadczonego młodziezowca - Dawida Szota. Ten jednak zaprezentował się z dobrej strony i zaliczył nawet kluczowe podanie przy jedynej bramce dla Wisły.

Dzięki wygranej w Krakowie Legia utrzymała ośmiopunktową przewagę w tabeli nad drugim Piastem Gliwice. Wisła jest zaś na 13. miejscu z dwoma punktami przewagi nad Koroną Kielce i trzema "oczkami" więcej od Arki Gdynia. Ostatni jest ŁKS Łódź, który ma 21 "oczek". Do 12. miejsca Wiślacy tracą 6 punktów i jeśli chcą utrzymać kontrakt z bezpieczniejszymi miejscami, muszą wygrać środowe spotkanie.

