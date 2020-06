Bartosz Kapustka mógł zimą trafić do Legii Warszawa! Mioduski zdradza szczegóły

Przed końcem zimowego okienka transferowego pojawiły się plotki łączące Bartosza Kapustkę z Legią Warszawa. Dariusz Mioduski, który był gościem "Sekcji Piłkarskiej", zdradził, że temat był poważny. - Z Bartkiem były rozmowy i chcieliśmy go ściągnąć w zeszłym okienku transferowym. Nie wiem, na ile obecnie ten temat jest aktualny. Na pewno nie jest strasznie aktualny, bo gdyby był, to byłbym tego świadom - przyznał prezes Legii Warszawa.

Zobacz wideo, w którym Dariusz Mioduski mówi o transferze Bartosza Kapustki (od 38:00):

- Bartek jest tym piłkarzem, o którym mówiłem, że szkoda, że nie przyszedł do Legii, tylko do Leicester, żeby pograć w Legii jeszcze rok czy dwa. Mówię to z pewnym zrozumieniem sytuacji, bo nas nie było stać na Bartka Kapustkę, także nie mógł do nas trafić. Z punktu widzenia piłkarza w tym okresie, gra w Legii przez jakiś czas mogłaby mu dobrze zrobić - dodał Mioduski.

Zdaniem prezesa Legii Warszawa, Kapustka miałby szansę zrobić większą karierę w Europie, gdyby miał możliwość gry w Legii przed transferem za granicę. - Gdyby Bartek trafił wtedy do Legii, pograłby u nas rok czy półtora, byłby na zupełnie innym poziomie i aklimatyzacja w bardzo dobrym klubie zachodnim przebiegłaby zapewne znacznie lepiej - zakończył Mioduski.

