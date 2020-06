Kibice nie wrócą jednak na stadiony w Polsce 19 czerwca? "Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem"

my_kroolik godzinę temu Oceniono 2 razy 0

Za to do kościołów można chodzić bez ograniczeń. Księża mają konsekrowane dłonie i święte oddechy, więc się nie można zarazić. Stare dziadki w zamkniętej przestrzeni są bezpieczne, ale młodzi ludzie na otwartych stadionach już nie są. Jakiś epidemiolog leje łzy nad liczbą zakażeń, bo niby z powodu otwarcia miast, ale nie dodaje że 80% z nich to jakaś jedna kopalnia i rodziny górników. Na dodatek mało kto w ogóle ma jakieś objawy, a gdyby nie testy, to byśmy w ogóle tej epidemii nie zauważyli. Czy ktoś jeszcze wierzy w jakikolwiek sens tych komunikatów? PIS wpadł w panikę, potem zauważył że fajnie się kontroluje przestraszonych ludzi i teraz nie wie jak z tego wyjść.