Kamil Glik zainwestuje w polski klub? Obrońca reprezentacji Polski pojawił się na meczu

jankaz.kot godzinę temu Oceniono 1 raz 1

To że Glik pojawił się na meczu to zaraz spekulacje , panie Borek , gdyby pojawił się np. w fabryce lodówek to zaraz napisał by Pan że chce zainwestować w produkcję tego artykułu, a we redakcjo piszecie jego wymysły .