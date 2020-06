Vuković po zwycięstwie z Wisłą uczcił pamięć Rockiego. Wzruszająca dedykacja

Legia Warszawapokonała w niedzielę na wyjeździeWisłę Kraków 3:1 w meczu 28. kolejki ekstraklasy. Chociaż gospodarze prowadzili do przerwy po golu Łukasza Burligi, to w drugiej połowie do bramki trafiali już tylko wicemistrzowie Polski. Dwa gole dla Legii strzelił Tomas Pekhart, a jednego Walerian Gwilia.

Po meczu trener legionistów - Aleksandar Vuković - zadedykował zwycięstwo Piotrowi Rockiemu. Były piłkarz i kibic Legii zmarł we wtorek tuż po północy. Przyczyną śmierci było pęknięcie tętniaka.

- Chciałbym zadedykować zwycięstwo Piotrkowi Rockiemu, chłopakowi, którego miałem szczęście spotkać na swojej drodze. Wyrazy współczucia dla jego rodziny - bardzo nas ta wiadomość zasmuciła. Pamiętam, że właśnie w meczu z Wisłą strzelił gola dającego jedyne trofeum w tamtym sezonie - Superpuchar. Niech spoczywa w pokoju - powiedział Vuković, cytowany przez portal legioniści.com.

Rocki trafił do Legii przed sezonem 2008/09. W rundzie jesiennej tamtych rozgrywek Vuković wciąż był zawodnikiem warszawskiego klubu, który opuścił zimą, wyjeżdżając do greckiego Iraklisu.

Rocki miał 46 lat. Karierę zakończył dopiero dwa lata temu jako zawodnik Ruchu Radzionków. Najczęściej był jednak kojarzony z klubem Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski, z którym grał nawet w Pucharze UEFA, a w sezonie 2006/07 wygrał z nim puchar kraju. Rocki miał na swoim koncie także występy m.in. w Polonii Bytom, GKS Tychy, Odrze Wodzisław czy Polonii Warszawa. Rozegrał 291 meczów w ekstraklasie, w których strzelił 44 gole.