5-letni syn Sławomira Peszki robi furorę! Tata założył mu też Instagrama [WIDEO]

- Zastanawiałeś się kiedyś jak może grać pięciolatek w piłkę nożną? Gościem dzisiejszego odcinka jest młody talent piłkarski - Marcel Peszko i jego tata - Sławomir Peszko! Zagramy w wyzwania piłkarskie na orliku. Kto wygra ten pojedynek? Teraz powiem wam tylko, że jest to niesamowity pięcioletni piłkarz - podpisał film youtuber Kacper Misztal "Qesek".

"Musisz powstrzymać mojego tatę"

A potem zaproponował małemu Marcelowi wyzwania. Ten na początek zaangażował do zabawy swojego ojca: - Musisz powstrzymać mojego tatę - rzucił mały Marcel do prowadzącego, ale sam też popisywał się na boisku: trafiał w poprzeczkę, w małe bramki, a także wkręcał piłkę z rzut rożnego. - Widzisz "Quesek", tak to się robi. Pierwsza próba i od razu piłka do brameczki - zachwalał syna Peszko, który pochwalił się również tym, że młody Marcel ma już swoje konto na Instagramie.

