Wielki problem Wisły Kraków przed meczem z Legią! Artur Skowronek ma tylko trzy opcje

W każdym meczu PKO Ekstraklasy drużyny muszą wystawiać co najmniej jednego młodzieżowca. Tyle tylko, że Artur Skowronek, trener Wisły Kraków, nie ma zbyt dużego pola manewru. Kamil Wojtkowski i Damian Pawłowski są kontuzjowani, zaś Mateusz Hołownia, wypożyczony z Legii, nie może grać przeciwko stołecznemu klubowi.



REKLAMA

Szansę dostać mogą więc: 17-letni Aleksander Buksa, który do tej pory rozegrał zaledwie 390 minut w seniorskiej piłce. Jest też 18-letni bramkarz, Kamil Broda, który jeszcze nie zadebiutował w ekstraklasie. W sobotę Wisła zgłosiła do rozgrywek 16-letniego Kacpra Dudę, który jest ofensywnym pomocnikiem.

Zobacz wideo Bundesliga. Bayern - Fortuna 5:0. Drugi gol Lewandowskiego [ELEVEN SPORTS]

Legia Warszawa też ma problemy

Legia też ma swoje kłopoty .- Mamy trochę problemów. Dobrze byłoby brać to pod uwagę przy mówieniu o pewnych "autostradach". Na Ursynowie powstaje bardzo fajna i to jedyna, którą osobiście widzę - stwierdził trener Vuković, nawiązując do opinii na temat niemalże pewnego mistrzostwa Polski dla warszawian. W hicie nie zagrają: William Remy, Jose Kante, Maciej Rosołek i Arvydasa Novikovasa.

Legia Warszawa jest liderem ekstraklasy z dorobkiem 54 punktów, Wisła zajmuje 13. pozycję, mając 31 punktów. Początek meczu Legii z Wisłą w niedzielę o godzinie 17:30. Relacja na żywo na Sport.pl.

Przeczytaj też: