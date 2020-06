Juergen Klopp już wybrał, Boniek też! Spełnienie marzeń Lewandowskiego

- Myślę, że dla Bayernu Monachium i Roberta Lewandowskiego to dobry rok, by podnieść w górę puchar Ligi Mistrzów - twierdzi Zbigniew Boniek. Podobnego zdania jest Juergen Klopp, który w monachijskim klubie upatruje głównego kandydata do triumfu.

ARMANDO FRANCA/AP

