Dwóch na bramkarza i taki finał. Kuriozalna akcja w meczu Ekstraklasy

Jest najlepszy przykład debilnej interpretacji spalonego. Obaj napastnicy wyszli na połowę Korony prawidłowo, pierwszy kontakt z piłką i wypuszczenie do przodu było OK. I potem został przed nimi tylko bramkarz, powinni mieć już "za sobą" przepis o spalonym. Offside został wprowadzony po to, żeby futbol był atrakcyjny, żeby na połowie przeciwnika nie czatował jakiś "dyżurny sęp" który dostaje szybką piłkę i spokojnie objeżdża bramkarza i strzela do pustej bramki.