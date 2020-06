Górnik mógł zbliżyć się do czołowej "ósemki", jednak wypuścił pewne zwycięstwo z rąk

W tym spotkaniu obydwa zespoły miały wiele do ugrania. Lechia Gdańsk, wygrywając w Zabrzu, mogła zapewnić sobie miejsce w grupie mistrzowskiej i awansować na 3. miejsce w tabeli. Z kolei Górnik znacząco zwiększyłby swoje szanse na awans do czołowej "ósemki", do której przed meczem tracił 4 punkty.

Mecz od początku nie zachwycał. Obydwa zespoły oczekiwały głęboko schowane na ataki rywala. Nieco odważniejszy byli gospodarze, co opłaciło się w 19. minucie spotkania. Jimenez uderzył sprzed pola karnego, Kuciak odbił piłkę nad poprzeczką. Piłka po rzucie rożnym spadła na głowę Bochniewicza, bramkarz Lechii obronił jego strzał, ale z dobitką Jirki już nie był w stanie sobie poradzić. Zespół Marcina Brosza nie stracił prowadzenia już do końca pierwszej połowy, choć znakomitą okazję miał Flavio Paixao. Chudy jednak kapitalnie zatrzymał strzał napastnika Lechii z najbliższej odległości.

Po przerwie Lechia grała nieco odważniej. Chudy ponownie został zmuszony do ratowania swojego zespołu, gdy kapitalnie odbił uderzenie Fili z kilku metrów. W odpowiedzi gospodarze wyszli z kontrą, piłkę otrzymał Jirka, który minął jednego z rywali i strzałem po dalszym słupku pokonał po raz drugi Kuciaka. Na dziesięć minut przed końcem meczu, Zwoliński znalazł sobie nieco miejsca przed polem karnym, uderzył na bramkę Chudego, i choć bramkarz Górnika miał piłkę na rękach, nie zdołał obronić uderzenia napastnika Lechii. W 87. minucie zamieszanie w polu karnym Górnika wykorzystał Zwoliński, pokonując po raz drugi Chudego z najbliższej odległości. Początkowo sędzia wskazał pozycję spaloną, jednak VAR potwierdził, że gol został zdobyty prawidłowo.

Lechia Gdańsk awansowała na 6. pozycję w ligowej tabeli, tracąc tylko punkt do 3. Śląska Wrocław. Górnik awansował na 9. miejsce, mając trzy "oczka" mniej od Jagiellonii Białystok. Obydwa te zespoły swoje mecze jednak rozegrają dopiero w sobotę i niedzielę.

