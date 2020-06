Mocne słowa trenera Wisły przed meczem z Legią. "Nie rozumiem takich zapisów"

Artur Skowronek ma duży ból głowy przed meczem z Legią Warszawa. Z powodu kartek nie mogą zagrać Maciej Sadlok i Vukan Savicević, a urazy wykluczyły z gry Pawła Brożka, Kamila Wojtkowskiego, Alona Turgemana i Damiana Pawłoskiego. Z Legią nie wystąpi także Mateusz Hołownia, wypożyczony ze stołecznego klubu. "Biała Gwiazda" musiałaby zapłacić określoną kwotę, aby Hołownia mógł wystąpić przeciwko Legii.

REKLAMA

Zobacz wideo "Poczekajmy z gratulacjami dla Legii. Piast wie, jak ograć Legię na finiszu"

Ten zapis skrytykował podczas piątkowej konferencji prasowej Skowronek. - Nie rozumiem tego. Po to wypożycza się piłkarza, żeby sprawdzić, czy nadaje się do powrotu do Warszawy, czy nie. Gdzie go sprawdzić, jeśli nie w meczu z drużyną o takiej jakości, jaką ma Legia? Zwłaszcza że to boczny obrońca. Nie rozumiem takich zapisów - stwierdził trener Wisły Kraków.

Artur Skowronek odniósł się także do kontuzji Pawła Brożka. Napastnik Wisły we wtorek podczas treningu złamał kość strzałkową i prawdopodobnie nie wróci już do gry w tym sezonie. - Z Legią zagramy m.in. dla Pawła. Paweł jest już po zabiegu, który przeszedł pomyślnie. Wierzę, że jego rehabilitacja będzie postępować bardzo szybko i jeszcze do nas wróci. Trzymamy za niego kciuki i mamy nadzieję, że dobrą grą i dobrym wynikiem z Legią damy mu motywację do powrotu - podkreślił trener "Białej Gwiazdy".

Przeczytaj także: