Oficjalnie: Tomasz Kuszczak zakończył karierę! "Działam w zupełnie innej branży"

Gol z Kolumbią był w pewnym sensie podsumowaniem selekcji Janasa na MS 2006. Gdzie jest Franek, łowca bramek krzyczałem z innymi na stadionie. Po tej bramce zaczęliśmy krzyczeć Jerzy Dudek. Pod koniec, to już była Ameryka Południowa, każde dotknięcie piłki przez Kolumbijczyków to było OLE. Boruc później powie, w TV, że zrobiliśmy wiochę, ale to Janas zrobił wiochę z reprezentacji, dokonując "nocnej zmiany" po rozmowie z butelką.