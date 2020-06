W przyszłym sezonie w ekstraklasie na stadionie Legii mogą grać dwa kluby w roli gospodarza

Radomiak Radom nie otrzymał licencji na grę w ekstraklasie, ale wciąż ma realne szanse na awans. Obecnie zajmuje czwarte miejsce w pierwszej lidze, które zapewnia udział w barażach. Nie spełnia jednak niezbędnych kryteriów do gry w ekstraklasie. Po pierwsze nie przedstawił wymaganych dokumentów poświadczających stan finansów i ich prognozy. Ale też nie może grać na swoim stadionie, którego jedna z trybun wymaga rozbiórki (więcej tutaj).

Radomiak może grać na stadionie Legii

W tej drugiej kwestii Radomiak - jak informuje serwis Legia.Net - złożył propozycję warszawskiej Legii. Chodzi o to, by w przypadku awansu mógł rozgrywać swoje mecze przy Łazienkowskiej. Nawet już doszło do spotkania i podpisania wstępnej umowy warunkowej między Legią i Radomiakiem, który swoje spotkania w Warszawie oczywiście miałby rozgrywać w roli gospodarza.

W pierwszej lidze do rozegrania zostało jeszcze 11 kolejek. Radomiak do Warty i Podbeskidzia, które zajmują dwa pierwsze miejsca premiowane awansem, traci w tej chwili dziewięć punktów.

