Miliarder i przyjaciel Dariusza Mioduskiego inwestuje w polski klub! "Nie mam limitu"

W czwartek odbyła się konferencja prasowa prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka oraz właściciela grupy kapitałowej Multico i według biznesowych rankingów jednego z najbogatszych Polaków Zbigniewa Jakubasa. - Pochodzę z Lublina, a Motor jest moją drużyną od dziecka. Chodziłem z moim dziadkiem na mecze jeszcze na ul. Kresową. Pamiętam zawodników, wyniki i mam olbrzymi sentyment, choć obecnie mieszkam w Warszawie i mój przyjaciel jest właścicielem Legii [Dariusz Mioduski], na której mecze chodzę, to jednak to, czego człowiek doświadczył za młodu, pozostaje w sercu na zawsze. I teraz przychodzi właśnie taki moment refleksji, że można coś zrobić. Udzielić się społecznie, zrobić coś dla Lublina, dla lokalnej społeczności. I ja to w tej chwili robię. Mam ten sentyment, który teraz wraca - powiedział Jakubas, który w czwartek poinformował, że zostanie nowym współwłaścicielem Motoru.

REKLAMA

Zobacz wideo "Już czytałem, że Piast już wie jak się goni. Nie ukrywam, chcemy gonić"

Motor Lubin ma nowego współwłaściciela. Chce wzorować się na Legii

Formalnie Jakubas zostanie współwłaścicielem Motoru jesienią. Wynika to z przepisów kodeksu spółek handlowych. Swoje udziały w klubie zatrzyma też miasto, ale proporcje między udziałowcami nie są jeszcze znane. - Chcielibyśmy w przyszłym roku już grać w pierwszej lidze. Pieniądze są. Nie wiem, jakie będą potrzeby, ale zarząd Motoru ma już przygotowaną listę transferową. Jeśli chcemy zrobić awans, potrzebujemy wzmocnień. Za ile? Na szczęście nie mam limitu na ten cel - przyznał Jakubas, który zapowiedział też budowę akademii - na wzór akademii Legii, która powstaje w Książenicach.

Majątek Jakubasa szacuje się na 1,7 mld zł. Daje mu to 21. miejsce na liście najbogatszych Polaków, którą sporządza magazyn "Forbes".

Pobierz aplikację Sport.pl LIVE na Androida i na iOS-a



Sport.pl Live .