Lech Poznań podpisze kontrakt z nowym bramkarzem! To brat reprezentanta Polski

Transfer powinien zostać dopięty w ciągu najbliższych kilkunastu godzin. Bednarek przejdzie do Lecha z SC Heerenveen, w którym kontrakt kończy mu się z końcem czerwca. Zatem jego umowa z klubem z Poznania będzie mogła obowiązywać już od 1 lipca.

Filip Bednarek ma podpisać kontrakt z Lechem. Przechodzi testy w klubie

Bednarek podpisze kontrakt w przypadku pomyślnych wyników testów, które są przeprowadzane od czwartkowego poranka. Byłby to dla niego piąty klub i pierwszy polski, bo już w młodości szybko wyjechał do Holandii, gdzie na początku trafił do młodzieżowych drużyn Twente. Po przebiciu się do pierwszej drużyny został sprzedany do Utrechtu. Grał także dla De Graafschap i ostatnie dwa sezony w Heerenveen.

W niedawno zakończonym sezonie Eredivisie Bednarek zagrał w sześciu meczach, puszczając czternaście bramek. Prywatnie zawodnik jest bratem Jana Bednarka, reprezentanta Polski i obrońcy Southampton. 27-latek grał w młodzieżowych kadrach Polski - zaliczył jedenaście spotkań w tej do lat 19 i jeden w zespole do lat 21.

