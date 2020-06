Lech Poznań interesuje się napastnikiem z ligi szkockiej. Ma zastąpić Christiana Gytkjaera

Lech Poznań ma problem, bo z klubu najprawdopodobniej odejdzie najlepszy strzelec drużyny, Christian Gytkjaer. Duńczyk nie przedłużył wciąż umowy, która obowiązuje do końca sezonu i niewiele wskazuje na to, by chciał pozostać w stolicy Wielkopolski. W tej sytuacji Lech musi szukać nowego napastnika, a szkockie media wymieniają nazwisko Floriana Kamberiego.

Z ligi szkockiej do Lecha Poznań?

25-letni Albańczyk jest zawodnikiem Hibernian FC. Od lutego do czerwca grał na wypożyczeniu w Rangers FC. Strzelił wtedy jednego gola w dziewięciu meczach. Rangersi nie wykluczają jego wykupu, ale interesują się nim także kluby z Niemiec, Anglii oraz właśnie Lech Poznań. Tak twierdzą dziennikarze "Glasgow Times".

Kamberi w tym sezonie zagrał łącznie w 36 meczach, w których trafił 9 razy. Transfermarkt wycenia go na 600 tys. euro. W przeszłości grał także jako junior w reprezentacji Szwajcarii.

