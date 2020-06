Smokowski ujawnia: Kolejny wielki klub chce Karbownika. "Nie chcą go dla siebie"

Michał Karbownik to jeden z największych talentów ostatnich lat w ekstraklasie. 19-latek, który choć do pierwszej drużyny Legii Warszawa wchodził jako środkowy pomocnik, to dziś robi furorę na lewej obronie, w 20 meczach ekstraklasy zanotował sześć asyst. Chociaż niedawno Karbownik podpisał nowy kontrakt z wicemistrzami Polski, to jego odejście z klubu latem wydaje się niemal przesądzone.

19-latkiem interesowały się już m.in. kluby hiszpańskie, z FC Barceloną na czele. Tomasz Smokowski w programie "Misja Futbol" na "Kanale Sportowym" poinformował, że piłkarzem interesowały się też takie kluby jak Sporting CP, Club Brugge i PSV Eindhoven. W grę wchodzili też inni giganci.

Manchester City zainteresowany Karbownikiem

- Jednym z zespołów, który był nim zainteresowany, był Manchester City, ale nie dla siebie, a dla Leeds United, bo te kluby mocno ze sobą współpracują i Leeds po prostu nie stać na Polaka. To byłby transfer na zasadzie: kupcie go dla nas, wypożyczcie go nam, a jak się sprawdzi, to go sobie weźmiecie - powiedział Smokowski.

I dodał: Moim zdaniem najciekawsza oferta, to ta, którą miałby mieć z Red Bulla Salzburg. Uważam, że to byłoby ciekawe, ale jest jeden problem. Salzburg nie chce płacić pieniędzy rzędu 10-12 mln. Wolą zapłacić mniej, ale z procentem od kolejnego transferu.

