Zainteresowanie kluczowym piłkarzem Legii. Michniewicz: Konkretny klub z Anglii

Kilka dni temu Jerzy Brzęczek w rozmowie z portalem "Łączy nas piłka" przyznał, że planował podczas towarzyskich marcowych spotkań sprawdzić w reprezentacji Mateusza Wieteskę. Obrońca Legii Warszawa jeszcze do niedawna był pewnym punktem młodzieżówki prowadzonej przez Michniewicza, a w niedalekiej przyszłości wydaje się, że doczeka się debiutu w dorosłej kadrze. Selekcjoner Polski U-21 w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" opowiedział, że 23-letnim środkowym obrońcą Legii jeszcze niedawno poważnie zainteresowany był klub z Championship.

Wieteska mógł trafić do Middlesbrough

- Słyszałem o konkretnym klubie z Anglii. Dzwonili do mnie i mojego asystenta Kamila i pytali o Matiego. Mieli go bardzo dobre rozpracowanego. Chodzi o Middlesbrough, ale miało to miejsce przed wybuchem koronawirusa – w lutym. Oczywiście takie telefony często się zdarzają. Najczęściej pytają o charakter zawodnika i jego osobowość, ponieważ od strony sportowej potrafią go rozpracować sami. Jak się zachowuje, czy stwarza problemy, czy jest odpowiedzialny. Miałem także zapytania z Włoch o 8-9 graczy Lecha Poznań - przyznał Czesław Michniewicz.

Middlesbrough broni się przed spadkiem z zaplecza Premier League. Po rozegraniu 37 kolejek ma na koncie 41 punktów, tylko dwa więcej niż znajdujący się w strefie spadkowej Charlton Athletic.

Mateusz Wieteska w Legii gra od 2018 roku, kiedy to został kupiony z Górnika Zabrze. W zespole ze stolicy wystąpił w sezonie 2019/20 w 28 spotkaniach i strzelił w nich trzy gole. Jest pewnym punktem środka obrony, który potrafi bardzo dobrze grać głową. Ma ważny kontrakt z Legią do 30 czerwca 2023 roku.