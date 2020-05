Lech Poznań zmarnował wyśmienitą okazję w 94. minucie! Legia Warszawa wygrała

0zatkaokakao0 7 minut temu Oceniono 1 raz 1

Za uderzenie NIBY w twarz (a tak naprawdę w klatę) w 1 połowie żółta dla Legii, za TAKIE SAMO UDERZENIE w 2 połowie w wykonaniu zawodnika Lecha - NIC!!



A PRZYPOMNĘ, ŻE TEN ZAWODNIK JUŻ MIAŁ ŻÓŁTĄ, WIĘC BYŁĄ BY CZERWONA.



A podobno to Legii sprzyjają sędziowie.



Nie płaczcie słowiki z Amiki. Pół sytuacji nie mieliście, to że nie skończyło się na 0-3 to szczęście naprawdę spore.