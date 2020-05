Nieoficjalnie: Dramat Rafała Wolskiego! Fatalna kontuzja trzeci raz w karierze

Nie są to jeszcze oficjalne informacje, ale zdaniem "Przeglądu Sportowego" Rafał Wolski trzeci raz w karierze zerwał więzadła krzyżowe. Miało do tego dojść na czwartkowym treningu Wisły Płock. Klub zwleka z potwierdzeniem doniesień, bo trwają jeszcze badania. To byłaby fatalna informacja dla rozgrywającego, który od marca dołączył do ekipy z Mazowsza i nie zdążył w niej jeszcze zadebiutować.

Trzeci taki uraz Wolskiego

Pierwszy raz więzadła krzyżowe Wolski zerwał w lutym 2018 roku. W styczniu przedniego roku ponownie zmagał się z tym urazem. Do tego dochodziły żmudne rehabilitacje, a piłkarz opuścił ponad 40 spotkań w barwach Lechii Gdańsk. Wolski 7 maja przedłużył kontrakt z Wisłą Płock do 30 czerwca 2021 roku.

- Miał potencjał na polskiego "fantasistę", wydawało się, że reprezentacja Polski na kolejny wielki turniej będzie układana pod niego - powiedział Mateusz Borek o zmarnowanym potencjale Rafała Wolskiego w "Misji Futbol".

