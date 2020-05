Śląsk ratuje remis w doliczonym czasie gry! Piękny strzał z karnego. Bezsensowne zachowanie Petraska

Co ten Lewicka zrobił. Posłał do boju ociężałego i nieudolnego Markovica a Pich w parę minut więcej od niego zrobił. Swoją drogą to aż się płakać chciało jak niecelnie podawali a niby lider Mączyński beznadziejny. Putnocki, Tamas i Coutinho grali w miarę przyzwoicie. Może w następnym meczu będzie lepiej. Ale muszą solidnie pracować. Powodzenia.