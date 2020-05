"Mieszka u nas ok. 116 tys. Polaków". Zagraniczne telewizje tłumaczą, dlaczego pokazują ekstraklasę

Ekstraklasa wznawia rozgrywki, a prawa do transmisji jej spotkań zostały sprzedane do 17 europejskich państw. Zapytaliśmy tamtejszych dziennikarzy, co sądzą o tym pomyśle, jakie mają zdanie o ekstraklasie, jaka jest wiedza o niej wśród ich rodaków i czy transmisje meczów polskiej ligi znajdą u nich zainteresowanie wśród kibiców.

fot. Materiały Legii Warszawa

