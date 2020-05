- Dla mnie piłka nożna to coś więcej niż tylko gra i sport. To promocja naszej woli walki, naszych umiejętności, naszych możliwości. Dlatego cieszę się, że nasza Ekstraklasa będzie pokazywana w 16 krajach Europy. To bardzo dobra wiadomość - rozpoczął Mateusz Morawiecki piątkową konferencję prasową.

Oficjalnie: Jest decyzja premiera odnośnie powrotu kibiców na stadiony!

Na spotkaniu z dziennikarzami premier ogłosił oficjalnie decyzję dotyczącą obecności kibiców na stadionach Ekstraklasy.

- Będzie możliwy powrót kibiców w odpowiednich protokołach i procedurach. Rozmawialiśmy z panem prezesem Zbigniewem Bońkiem, żeby było to jak najszybciej. Prawdopodobnie nastąpi to od 19 czerwca. Na stadionie będzie przebywać maksymalnie 25 proc. osób. Będziemy unikać grupowania się ludzi. Kibice będą usadzeni w odpowiedni sposób, co będzie kontrolowane i zatwierdzane przez władze państwowe i piłkarskie.

- To powrót do nowej rzeczywistości. Z jednej strony sportowej, ale także społecznej, bo piłka nożna jest potrzebna nam wszystkim. Żeby sport dawał radość nie tylko kibicom, ale wszystkim Polakom - przyznał Morawiecki

Kibice wrócą więc na trybuny na 1. kolejkę rundy mistrzowskiej sezonu, która zaplanowana jest na 19 czerwca. - Równocześnie z odmrożeniem Ekstraklasy, odmrażamy cały sport. Bardzo się cieszę, że jesteśmy w stanie wrócić. Dziś ruszają treningi Ekstraligi żużlowej. Od soboty będzie można uczestniczyć w zawodach sportowych na otwartej przestrzeni do 150 osób. Za Ekstraklasą idzie cały sport. Kibicujemy piłkarzom, żeby bezpiecznie wrócili do rozgrywek - przyznała Danuta Dmowska-Andrzejuk, minister sportu. - IV etap odmrażania sportów to również powrót basenów, siłowni i klubów fitness. Jestem bardzo szczęśliwa, że tak szybko udało nam się to przeprowadzić. Liczę też na to, że powrót kibiców na stadiony będzie bezpieczny - dodała.

