Wisła Kraków w tarapatach! Przed końcem sezonu może odejść aż 14 piłkarzy

29 maja Ekstraklasa wróci na boiska po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Dzień później, w sobotę 30 maja swój pierwszy mecz po przerwie rozegra Wisła Kraków, która zmierzy się na wyjeździe z Piastem Gliwice. Później krakowski zespół będzie miał jeszcze 10 spotkań do rozegrania. Problem w tym, że w części z nich zabraknąć może niemal połowy składu, a także kilku członków sztabu szkoleniowego.

Duży problem Wisły Kraków. 14 zawodnikom kończą się kontrakty

Ze względu na długą przerwę w rozgrywkach, w tym roku zakończą się one dopiero 19 lipca. To generuje sporo problemów. Nie tylko związanych ze startem przyszłych rozgrywek, ale także z kontraktami. Aż 14 piłkarzy Wisły Kraków ma umowy podpisane do 30 czerwca bieżącego roku. Wśród nich są m.in. Paweł Brożek, Michał Mak, Kamil Wojtkowski, Rafał Boguski czy Jakub Błaszczykowski - gracze często stanowiący o sile "Białej Gwiazdy". Do nich doliczyć trzeba też kilku członków sztabu szkoleniowego. Jeżeli klub szybko nie przedłuży wygasających kontraktów, może mieć problem ze skompletowaniem kadry meczowej po 30 czerwca.

Zobacz wideo Artur Skowronek: "Nikt nie wie, jaki będzie poziom ekstraklasy"

Trener Wisły, Artur Skowronek, uważa jednak, że zespół prawdopodobnie zakończy sezon w niezmienionym składzie. - Sądzę, że każdy z piłkarzy i trenerów zapracował na to, by umowa została przedłużona do końca sezonu - przyznał w rozmowie z portalem sport.interia.pl. - Mam nadzieję jednak, że restart ligi zweryfikuje nas pozytywnie i będziemy mogli myśleć długofalowo i przedłużać umowy na lata.

- O szczegóły należy pytać nasz zarząd, bo odpowiedni ludzie mają bliski kontakt z innymi klubami i z przedstawicielami piłkarzy. My jednak chcielibyśmy, aby drużyna nie zmieniła się do końca sezonu - zakończył Skowronek, odpowiadając na pytanie dotyczące ewentualnych wykupień piłkarzy wypożyczonych.

