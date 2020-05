Robert Lewandowski śledzi mecze ekstraklasy! Wskazał kluby, na które zwraca uwagę

Ekstraklasa wraca do gry już 29 maja! Na początek dwa mecze: Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa (godz. 18) i Pogoń Szczecin Zagłębie - Lubin (godz. 20.30). Kibice w Polsce już zacierają ręce, a Robert Lewandowski?

- Czasami rzucę okiem. Szczególnie jak są ciekawe mecze. Nie ukrywam, że Lech Poznań i Legia Warszawa - to drużyny, na które zwracam uwagę. Patrzę na wyniki i miejsca w tabeli. Nie będę tu mówił, że oglądam całe mecze, bo tak nie jest. Ale skróty jak najbardziej. Jak siedzę w domu, mam chwilę spokoju, to przełączę i zobaczę, jak to wygląda. Nie mówię, że oglądam każdą kolejkę, każdy mecz, ale czasami się udaje - mówił w programie "Dobry Wieczór. Ekstraklasa" na antenie Canal+Sport Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski: Jeszcze nic nie wygraliśmy

Piłkarz Bayernu Monachium przyznał również, że jego drużynie nie można jeszcze gratulować mistrzostwa Niemiec. - Jeszcze nic nie zdobyliśmy, ale zwycięstwo w Dortmundzie sprawiło, że jesteśmy w dobrej sytuacji na sześć kolejek przed zakończeniem sezonu - wyznał Polak. A skrót wielkiego hitu Bundesligi możecie obejrzeć w tym materiale wideo:

Robert Lewandowski opowiedział również o sekrecie swojej świetnej formy fizycznej oraz o indywidualnych treningach. Odcinek z udziałem kapitana polskiej kadry możecie obejrzeć tutaj.

