Nastolatek z Lecha Poznań na liście największych talentów. "Ma w sobie dużo jakości"

Filip Marchwiński to jeden z najbardziej utalentowanych polskich piłkarzy. 18-latkiem interesują się włoskie kluby i Borussia Dortmund. Kilka miesięcy temu zawodnik Lecha Poznań znalazł się w gronie 60 najbardziej obiecujących piłkarzy rocznika 2002. Zestawienie to przygotował brytyjski "The Guardian". Teraz na portalu calciomercato.com chwali go Daniele Adani, były zawodnik m.in. Interu, Lazio, obecnie dziennikarz Sky Sport Italia.

Nastolatek z Lecha Poznań znów doceniony

- W Polsce jest taki zespół, z którego Borussia Dortmund ściągnęła kiedyś Roberta Lewandowskiego, jednego z najlepszych napastników świata. Chodzi o Lech Poznań. To tam występuje dziś Filip Marchwiński, rocznik 2002. Ma w sobie dużo jakości i dobrej wizji gry - napisał Adani.

Włoch umieścił 18-latka z Polski w gronie 10 najbardziej perspektywicznych młodych piłkarzy. Obok Marchwińskiego są tam także: 16-letni Benjamin Sesko ( Red Bull Salzburg), 21-letni Igor Gomes (Sao Paulo FC), 18-letni Ryan Gravenberch (Ajax Amsterdam), 18-letni Kaio Jorge (Santos FC), 18-letni Jesus Gomez (Atlas), 15-letni Youssoufa Moukok (Borussia Dortmund), 18-letni Karim Adeyemi (Red Bull Salzburg), 20-letni Władysław Supriaha (Dnipro) oraz 18-letni Facundo Pellistri (Penarol).

Filip Marchwiński zadebiutował w ekstraklasie w grudniu 2018 roku w wieku 16 lat. Zagrał wtedy w spotkaniu z Zagłębiem Sosnowiec i strzelił nawet gola (6:0). Do tej pory w barwach Lecha rozegrał 22 mecze, w których trafił cztery razy.

