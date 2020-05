"Będzie bezpieczniej niż w kościele". PZPN wysłał szczegółowy plan do polskiego rządu

- Bardzo się cieszę, że rozgrywki ruszają - mówił premier Mateusz Morawiecki o powrocie Pucharu Polski, Ekstraklasy oraz rozgrywek 1. ligi i 2. ligi podczas specjalnej konferencji prasowej zapowiadającej kolejny etap odmrożenia polskiej gospodarki i kultury. Od 6 czerwca w Polsce otwarte będą kina, teatry czy filharmonie. Zajęta będzie mogła być w nich tylko połowa miejsc na widowni. Piłka na razie wraca bez kibiców, ale to ma się bardzo szybko zmienić.

- Pracujemy nad protokołem, który umożliwi jakąś obecność kibiców na stadionach. Nie tak dużą jak wcześniej, bo jedna osoba może przetransmitować chorobę na wiele innych osób, ale z zachowaniem odpowiedniej gęstości na trybunach. Myślę, że wkrótce będziemy mieć dobre wiadomości dla kibiców. Pracujemy nad tym z PZPN - dodał premier polskiego rządu.

"Wszystko wskazuje na to, że już niedługo zobaczymy kibiców na trybunach"

- Wysłaliśmy już nasz plan przedstawicielom polskiego rządu, teraz jest on analizowany. Czekamy na decyzję, ale wszystko wskazuje na to, że już niedługo zobaczymy kibiców na trybunach. Na razie w okrojonym składzie, ale chcemy wykonać ten krok w kierunku normalności. A jeśli później przebieg pandemii powoli, to będziemy mogli podejmować kolejne kroki - mówi nam Maciej Sawicki, sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Plan PZPN zakłada, że stadiony będą mogły zostać zapełnione w 20 proc., ale liczba widzów nie będzie mogła przekroczyć 999. Tak, żeby mecze nie były imprezami masowymi. - Nie chciałbym wchodzić w szczegóły, ale to dobry i kompleksowy plan, w którym rozpisany jest każdy krok powrotu kibiców na trybuny. Sposób wchodzenia wyglądałby podobnie jak wejście na pocztę czy do urzędu. Kibice staliby w kolejce z przynajmniej dwumetrowymi odstępami - dodaje Maciej Sawicki.

"Nie widzę żadnych przeciwwskazań"

Plan Polskiego Związku Piłki Nożnej był analizowany z ekspertami, lekarzami i jest dopracowany w najmniejszym szczególe. Od wejścia kibiców na stadiony, po korzystanie przez nich z toalet. - Nie widzę żadnych przeciwwskazań medycznych na udział 999 kibiców w meczach piłkarskich. Skoro rząd otwiera kina, teatry, galerie handlowe i pozwala na organizację wesel do 150 osób, to może otworzyć też stadiony. Tym bardziej, że w Polsce w większości mamy nowoczesne i duże obiekty, na których kibice mogą siedzieć daleko od siebie. Otwarta przestrzeń, duże odległości, odpowiednio skoordynowane wejście i wyjście ze stadionu, to wszystko sprawia, że na stadionie będzie bezpieczniej niż w kościele - mówi Robert Gulewicz, lekarz reprezentacji Polski kobiet.

Decyzja ws. otwarcia stadionów dla kibiców na zapaść na początku przyszłego tygodnia. Jeżeli rząd da zielone światło, PZPN wprowadzi swój plan w życie i zrobi kolejny krok w kierunku powrotu piłki, którą znamy sprzed pandemii.

