Polski napastnik może wrócić do Ekstraklasy! Legia obserwuje dwóch piłkarzy

Legia Warszawa zamierza wzmocnić swoją ofensywę. Najlepszym strzelcem zespołu jest Jose Kante, autor 10 ligowych goli. Aleksandar Vuković może także wystawić w ataku 18-letniego Macieja Rosołka, który ma dwie bramki na swoim koncie. Jest także ściągnięty zimą Tomas Pekhart (trzy mecze, jeden gol). Ale, jak donosi portal topsport.bg, Legia latem będzie próbowała kupić jednego z dwóch napastników ligi bułgarskiej.

Na liście życzeń warszawskiego klubu jest 22-letni Nigel Robertha, napastnik Levski Sofia. Mierzący 182 cm napastnik w 14 ligowych spotkaniach zdobył aż dziewięć bramek. Podobno Legia obserwuje go już od kilku miesięcy. Portal Transfermarkt wycenia go na 1,3 miliona euro, ale bułgarski klub jest w słabej kondycji finansowej, a dodatkowo sytuację pogarsza pandemia koronawirusa, więc pewnie udałoby się go kupić znacznie taniej.

Świerczok wciąż na radarze Legii

Legia wciąż nie zapomniała o Jakubie Świerczoku, który od stycznia 2018 roku gra w klubie Łudogorec Razgrad. W tym sezonie 27-latek strzelił sześć goli w lidze. Jego kontrakt wygasa już latem przyszłego roku. Łudogorec to lider ligi bułgarskiej, zaś Levski Sofia zajmuje drugie miejsce.

