Kibice Ekstraklasy chcą powrotu na stadiony. Premier przedstawił pierwsze szczegóły

spectator_zm pół godziny temu

Kibol piłkarski to specyficzny gatunek. Cóż z tego, że na stadion wejdzie 999 osób, zostanie porozstawiana na wyznaczonych miejscach, skoro to bydło zaraz się skupi, mając w dupie wyznaczone miejsca?

Poza tym skoro zostaną zniesione zakazy zgromadzeń, pod stadion przyjdzie kilka tysięcy motłochu i będą robić co zechcą.

Dla inteligentnych rozumnych i odpowiedzialnych kibiców można byłoby już dziś umożliwić oglądanie meczów z trybun. Tyle że, jak wspomniałem na wstępie, kibol piłkarski to specyficzny gatunek...