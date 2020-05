Magdalena K. chce azylu politycznego! Padły bardzo poważne zarzuty

Magdalena K. przebywa w słowackim areszcie od 28 lutego. Była poszukiwana przez Interpol i wystawiono za nią Europejski Nakaz Aresztowania. Jest partnerką Mariusza Z. "Zielonego", który został aresztowany w 2017 roku i był liderem kiboli Cracovii. Kobieta jest podejrzana o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która zajmowała się handlem narkotyków na masową skalę. Zarzuca jej się także składanie fałszywych zeznań i sprowadzenie do Polski 5,5 tony marihuany wycenianej na 88 mln złotych oraz 120 kilogramów kokainy.

Podejrzewana o zarządzanie kibolami Cracovii złożyła wniosek o azyl na Słowacji

Jak informuje TVN24, działania K. sprowadzają się do próby uzyskania azylu politycznego. W czasie rozprawy podawano przykłady niesprawiedliwych działań prokuratury, sądownictwa, jak i brutalności polskiej policji - w tym szczegóły zastrzelenia przez policję Adriana Z., brata konkubenta Magdaleny K. Zdaniem jej obrońców w swoim kraju nie może liczyć na sprawiedliwe rozstrzygnięcie w sprawie. - Wydanie jej polskim organom ścigania byłoby równoznaczne z przekazaniem jej dzikim ludożercom - sugeruje jej obrońca.

Już wcześniej słowacka prokuratura zwróciła się z pytaniami do polskich organów, które sugerowały, że próbuje ona uniknąć odpowiedzialności karnej poprzez podważanie zaufania do polskiego wymiaru sprawiedliwości. Posiedzenie sądu w Bańskiej Bystrzycy miało trwać zaledwie parę minut i ten przychylił się do wniosku o rozpoczęcie procedury przyznania azylu politycznego na Słowacji dla Magdaleny K. Rozpatrywanie go potrwa co najmniej kilka tygodni.

