Lechia Gdańsk znalazła sposób, by zarobić na derbach z Arką. Kibice "wypełnią" stadion

"Kibice na stadionie" to druga akcja Lechii po #zapełniamystadion, w której sprzedano ponad 6500 wirtualnych biletów. Tym razem postanowiono jednak wypełnić stadion w Gdańsku wizerunkami kibiców. "Obecność" na stadionie będzie jednocześnie formą wsparcia klubu w czasie pandemii. Klub wykona wizerunki fanów na płytach PCV i ustawi je na jednej z trybun, a każdy chętny będzie mógł zabrać swoją podobiznę do domu po zakończeniu sezonu. Koszt udziału w akcji to 75 zł.

"Liczymy, że kibice dopiszą i pojawią się licznie na stadionie"

- Od wielu kibiców otrzymujemy sygnały, że chcą wesprzeć klub. Z drugiej strony zawodnicy potwierdzają w wywiadach, że gra bez kibiców różni się od normalnej rywalizacji. Dlatego postanowiliśmy połączyć potrzeby kibiców i piłkarzy. Jeszcze przed meczem derbowym każdy może przesłać nam swoje zdjęcie, a my zadbamy o to, aby wygodnie zasiadł na stadionie i mógł oglądać wszystkie mecze do końca obecnego sezonu. Dla naszych kibiców przewidzieliśmy miejsca na trybunie żółtej. Podobnie jak w przypadku wirtualnych biletów liczymy, że kibice dopiszą i pojawią się licznie na stadionie, jak na derby Trójmiasta przystało - mówi Arkadiusz Bruliński, dyrektor Działu Komunikacji i Marketingu Lechii Gdańsk.

Z oficjalnej strony internetowej Lechii dowiadujemy się też, że zdjęcia powinny przedstawiać postać na jednolitym, najlepiej białym tle. Kibic powinien patrzeć prosto w obiektyw, jak np. na zdjęciu paszportowym - uśmiechy i śmieszne miny mile widziane! Postaci będą drukowane od pasa w górę. Pliki powinny mieć format jpg, tiff lub pdf. Optymalna rozdzielczość zdjęcia wynosi 12 megapikseli (4240x2824) - to jakość normalna dla większości nowszych aparatów telefonicznych.

Ekstraklasa wraca do gry już w najbliższy weekend. Mecz Lechia - Arka w piątek o 17.30.

