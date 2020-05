Igor Łasicki zerwał więzadła krzyżowe. Długa przerwa piłkarza Pogoni Szczecin

Pogoń Szczecin poinformowała za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, że Igora Łasickiego czeka dłuższa przerwa od piłki. "Podczas piątkowego treningu doznał urazu w stawie kolanowym. Badanie rezonansem potwierdziło zerwanie więzadła krzyżowego przedniego" - czytamy w oświadczeniu.

Piłkarz Pogoni czeka na zabieg i powrót do zdrowia

- Szykujemy Igora do zabiegu, który odbędzie się w czwartek w Szczecinie - powiedział dr Bartosz Paprota, lekarz Pogoni - Standardowa rehabilitacja w takim przypadku trwa od pięciu do sześciu miesięcy - dodaje lekarz. Igor Łasicki jest kolejnym piłkarzem Pogoni, który został wykluczony z gry przez kontuzję. Z powodu zerwania więzadeł krzyżowych od piłki odpoczywa kapitan Portowców - Kamil Drygas.

24-letni obrońca większość swojej kariery spędził za granicą. W 2011 roku trafił do szkółki piłkarskiej SSC Napoli. Od tamtego czasu grał w takich klubach jak Carpi, Rimini czy AS Gubbio. W 2017 roku został wypożyczony na dwa lata do Wisły Płock , a następnie został wykupiony przez Pogoń Szczecin. Aktualna umowa piłkarza obowiązuje do 2022 roku. W obecnym sezonie obrońca rozegrał dwanaście spotkań.