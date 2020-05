Legia Warszawa poważnie osłabiona. Musi radzić sobie bez kilku piłkarzy

To będzie pierwsze spotkanie piłkarskie w Polsce od ponad dwóch miesięcy i przerwania rozgrywek ze względu na pandemię. O 20:10 pierwszoligowa Miedź Legnica podejmie na własnym boisku Legię Warszawa, a stawką meczu będzie awans do półfinału Pucharu Polski.

Jak wygląda sytuacja zdrowotna w Legii Warszawa? Vuković: Nie jest idealnie

Legia podejdzie do tego starcia mocno osłabiona. - Sytuacja zdrowotna nie jest idealna. Na pewno nie będziemy mogli skorzystać z Radosława Majeckiego i Radosława Cierzniaka. Po drobnym urazie wraca Luis Rocha. Arvydas Novikovas i Maciej Rosołek również mają problemy i są wyłączeni z gry na około miesiąc. Mam nadzieję, że poradzimy sobie w obliczu tych kontuzji i więcej ich nie będzie - poinformował Vuković.

- Przed wyjazdem do Legnicy musimy się dostosować do nowych reguł. Zamiast dwoma autokarami, jedziemy autobusem piętrowym. To detale, o które nasz kierownik zadbał. Konrad Paśniewski dba o wszystko, dzięki czemu jest w formie (śmiech). Każdy nasz wyjazd jest świetnie przygotowany i tak samo będzie tym razem - dodał trener Legii Warszawa, która pierwsze spotkanie w ekstraklasie rozegra w sobotę na wyjeździe z Lechem Poznań.