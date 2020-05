Cena za Karbownika może jeszcze wzrosnąć! "Zacznie się szaleństwo"

7 asyst w 27 spotkaniach - to dorobek Michała Karbownika w tym sezonie. 19-latek został jednym z objawień Legii Warszawa, szybko wywalczając sobie miejsce w podstawowym składzie. W trwającym do marca sezonie pokazał się na tyle dobrze, że zwrócił uwagę zagranicznych klubów, które sprowadzić chciały go już zimą. Zimą Karbownik nigdzie się jednak nie ruszył i nie wiadomo, czy ruszy się latem. W sobotę Legia Warszawa poinformowała bowiem, że z jednym ze swoich najbardziej utalentowanych zawodników podpisała nową umowę.

Szaleństwo dopiero się zacznie?

W rozmowie z Polsatem Sport agent Karbownika, Mariusz Piekarski przyznał, że odejście zawodnika z Legii już w najbliższym oknie transferowym nie jest przesądzone. - Nie wykluczamy transferu, ale także pozostania Michała na następny sezon w Legii.

Zdaniem Piekarskiego, prawdziwe szaleństwo na punkcie 19-latka może się dopiero zacząć. - Jego cena może zawsze urosnąć. Zagra dwa, trzy dobre mecze w reprezentacji i będzie po prostu wart jeszcze więcej. Zacznie się szaleństwo. Legia wie, że ma otwartą lokatę, rezerwę finansową w postaci Michała - ocenił menedżer.

