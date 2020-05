Legia Warszawa składa protest i rozpoczyna akcję "Ukarani za kadrę"

Legia Warszawa nie rezygnuje z walki o szczebel centralny po decyzji zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej, który zakończył trzecią ligę. Przyznał awans Sokołowi Ostróda, który ma punkt więcej od rezerw Legii, ale rozegrany jeden mecz więcej. Podobna sytuacja niedawno miała miejsce w innej grupie trzeciej ligi. Ale tam zareagowała komisja do spraw nagłych PZPN, która podjęła decyzję, że do drugiej ligi awansowały i Motor Lublin, i Hutnik Kraków.

REKLAMA

Zobacz wideo

Stołeczny klub także uważa, że odebrano mu szanse na awans do drugiej ligi. Wszystko z powodu tego, że zaplanowany na listopad mecz rezerw Legii właśnie z Sokołem Ostróda został przełożony przez powołania piłkarzy na zgrupowania młodzieżowych reprezentacji. Dlatego przy Łazienkowskiej rozpoczęto właśnie akcję "Ukarani za kadrę". Opublikowano też apel dyrektora akademii Jacka Zielińskiego.

Oto pełna treść apelu Jacka Zielińskiego

Dużo emocji wzbudziła sytuacja Legii II, która nie uzyskała awansu, bo wstrzymano rozgrywki. Macie punkt mniej od Sokoła Ostródy, ale mecz zaległy do rozegrania. Komisja do spraw nagłych PZPN zadecydowała, w nieco innej sprawie, że do II ligi awansowały i Motor Lublin i Hutnik Kraków. W związku z tym liczycie na reakcję PZPN i w waszej sprawie?

W związku z decyzją Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej, której skutkiem jest odebranie zespołowi Legia II możliwości uczciwego, sportowego rozstrzygnięcia awansu do II ligi, wczoraj wnieśliśmy jako Klub protest od decyzji WMZPN i niezwłocznie wykorzystamy pozostałe dostępne środki odwoławcze oraz zakwestionujemy tą uchwałę przed właściwymi organami Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Jako były piłkarz i trener, człowiek który całe życie poświęcił polskiej piłce, a dziś Dyrektor Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa, odpowiedzialny za rozwój młodych, utalentowanych zawodników, apeluję o:

umożliwienie rozegrania zaległego meczu z drużyną Sokół Ostróda, który w sportowy sposób rozstrzygnie kwestie awansu do II ligi

niekaranie młodych piłkarzy Legii za branie udziału w zgrupowaniach i meczach kadry narodowej, co było przyczyną przełożenia meczu z Sokołem Ostróda

niekaranie Legii Warszawa za udostępnianie piłkarzy młodzieżowym kadrom narodowym na każde zgrupowanie oraz turniej, na który zostają oni powołani

niezabijanie sportowego ducha, marzeń i ambicji młodych piłkarzy poprzez podejmowanie krzywdzących decyzji przy zielonym stoliku w sytuacji, gdy istniała i nadal istnieje możliwość zakończenia rywalizacji sportowej na boisku.

Legia II jest ambitną drużyną złożoną z młodych zdolnych zawodników. To w niej kształtują się takie talenty jak Michał Karbownik, Mateusz Praszelik, Cezary Miszta, Maciej Rosołek i wielu innych, którzy w przyszłości będą dumą polskiej piłki. Wszyscy oni zasłużyli na to, by na boisku walczyć o awans, który chce się im odebrać arbitralną, przedwczesną i niesprawiedliwą decyzją działaczy.

Liczę, że podobnie jak w przypadku sytuacji klubów Motor Lublin i Hutnik Kraków, władze polskiej piłki podejmą kroki umożliwiające uczciwe rozstrzygnięcie awansu do II ligi.

Pobierz aplikację Sport.pl LIVE na Androida i na iOS-a



Sport.pl Live .